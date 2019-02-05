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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - بالصور - رامون دياز يصل القاهرة لتولي تدريب بيراميدز
رامون دياز
وصل إلى مطار القاهرة اليوم، الأرجنتيي رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، وذلك من أجل تولي المهمة الفنية للفريق بشكل رسمي.
وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة السعودية للترفية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أكد أن تكلفة القيمة المادية للتعاقد مع رامون دياز ومساعديه لمدة سنة ونصف في حال مدد التعاقد لسنة قادمة تتجاوز الـ ٧ مليون دولار.
ومن المقرر أن يتولي الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز القيادة الفنية لبيراميدز بشكل رسمي خلال المباراة المقبلة للفريق.
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