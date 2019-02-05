كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - ياسر الهضيبي: التعديلات الدستورية ستعيد منصب وزير الإعلام

معتز عوض

أكد ياسر الهضيمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ضرورة حذف المادتين 211 ، 212 الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام من الدستور.

وتابع الهضيمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أتوقع أن تشمل التعديلات الدستورية إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة منصب وزير الإعلام»، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإعلام كلفت الدولة مليار و200 ألف جنيه دون تقديم شئ إيجابي.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس «90 يوما مدة مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان، قبل عرضه في الاستفتاء الشعبي».