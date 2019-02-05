كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - "الهضيبي": نقل نظام الحكم إلى العاصمة الإدارية يستدعي تعديل الدستور

معتز عوض

قال ياسر الهضيمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن مصر من أقل الدول على مستوى العالم من حيث معدلات إجراء تعديلات دستورية.

وتابع الهضيمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم تعديل الدستور الأمريكية 22 مرة في حين الدستور المصري لم يعدل سوى 10 مرات، طوال فترة الحياة الدستورية بمصر»، معلقاً «الشعب هو صاحب السيادة وهو من سيفصل في التعديلات الدستورية».

وأضاف «انتقال نظام الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة يقتضي تعديل الدستور، كونه ينص على انعقاد إدارة الحكم في القاهرة، فضلا انعقاد المحكمة الدستورية العليا في مقرها بالقاهرة».