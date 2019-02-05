كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - مركز السينما يطرح العدد العاشر من مجلة السينما العربية

يطرح مركز السينما العربية العدد العاشر من مجلة السينما العربية في الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، بينما يحتفل بعامه الخامس الذي يستمر من خلاله في الترويج للسينما العربية في المهرجانات والأسواق الدولية، وضمن موضوعاته يضم العدد الجديد ملفًا خاصًا يلخص سنوات مركز السينما العربية وأنشطته بالإضافة إلى موضوعات أخرى عن صناعة السينما العربية.

وبالإضافة إلى ملف السنوات الخمس لـمركز السينما العربية، يقدم العدد سيرة ذاتية غير معتادة عن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي منحه مركز السينما العربية جائزة شخصية العام السينمائية العربية من تقديم مجلة هوليوود ريبورتر في برلين، كذلك يلخص العدد ما حدث في دورة مميزة من مهرجان القاهرة، بالتركيز على فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

كذلك يقدم العدد ملفًا عن دولة السعودية ودورها المستقبلي المتوقع في تطوير وتنشيط حركة صناعة السينما في العالم العربي، وآخر عن مهرجان السودان للسينما المستقلة ودورته المؤجلة بسبب الاضطرابات السياسية في السودان، بالإضافة إلى ذلك يستعرض العدد أهم المواهب في العالم العربي في موضوع خاص.

وبشكل غير معتاد تقدم مجلة السينما العربية دراسة حالة عن تاريخ إيرادات الأفلام في العالم العربي، أهم الأرقام القياسية ومنح الأرقام قيمتها الحقيقية وفقًا لتغيير قيمة العملة من عام لآخر، مع تقديم سلاسل دور العرض والسينما في العالم العربي.