كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - مدحت صالح يتألق بحفله في مؤتمر "ألو إيجيبت"

أحيا الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيا لصالح المؤتمر الوطنى "ألو ايجيبت"، وقدم العديد من أغنياته الشهيرة مثل زي ما هي حبها، بحلم علي قدى، نازل وراكي وانا ماشى، كوكب تانى، الدنيا لو هتيجى، تملي في قلبى، وأنا ويايا بعيش، بالياتشو، ولا تسوى دموع، 3 سلامات، النور مكانه في القلوب.

شارك فى تقديم المؤتمر الإعلامى رامى رضوان، وأقيم الحفل تحت شعار "المؤتمر الوطني لأنظمة الإطفاء والتكييف" برعاية شركتي بي أم سي وأنفينيتى، ونظمت الحفل هدير ممدوح.

ومن جانبه أعرب الفنان مدحت صالح عن مشاركته فى هذا الحفل والذى يمثل دعما كبيرا للاقتصاد المصرى، وأشاد بفكرة المؤتمر وإعادة ضخ الاستثمارات من جديد، مؤكدا أن المناخ الحالى يسمح بالعمل الجاد فى مصر، وأن هذا نتاج الاستقرار خلال السنوات الأخيرة، كما دعا مدحت صالح فى ختام فقرته الغنائية كل من محمد علاء المدير التنفيذي للشركة ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ألو ايجيبت"، وأحمد عامر المدير التنفيذي لشركة "انفينيتي"، وعماد سلامة المدير التنفيذي لشركة بي أم سي لأنظمة التكييف، من أجل شكرهم على مجهودهم الكبير ودعم اقتصاد مصر.