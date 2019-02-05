كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - آل الشيخ يكشف قيمة بيراميدز السوقية: مليار و121 مليون جنيه

تركي اّل الشيخ

أكد تركي أل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أن القيمة السوقية للفريق بلغت أكثر من 60 مليون دولار "مليار و121 مليون جنيه مصري تقريبًا"، مشيرًا إلى أن قيمة اللاعبين الأجانب تصل إلى 27 مليون دولار.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" الثلاثاء: "قيمة اللاعبين غير المصريين في بيراميدز حاليا 27 مليون دولار".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: "العروض المقدمة لستة لاعبين غير المصريين المملوكين للنادي تتجاوز الـ31 مليون دولار".

بيراميدز يملك في قائمته عدة لاعبين أجانب، وهم البرازيلي كينو والبوركيني إيريك تراوري والبيروفي كريستيان بينافينتي والإكوادوري جون سيفوينتس، بجانب الثنائي السوري عمر خربين وعمر الميداني.

وأوضح: "القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليًا 60 مليون و300 ألف دولار، تشمل اللاعبين المعارين للفرق الأخرى".

وأتم الرئيس الشرفي السابق للأهلي قائلا: "تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعديه لسنة ونصف، في حال مدد التعاقد للسنة القادمة، تتجاوز الـ7 مليون دولار بدون البونص".

وكان أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أعلن أن عقد رامون دياز (59 عامًا) سيكون الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

وسيتولى رامون دياز قيادة بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعدما تعاقد معه تركي آل الشيخ عقب رحيل المدير الفني حسام حسن.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد خوض 21 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة من 18 لقاء.