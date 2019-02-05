كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - نوم الفن يصلون عزاء والد نهال عنبر

أقيم اليوم عزاء محمد عنبر والد الفنانة نهال عنبر بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وتلقت الفنانة نهال عنبر العزاء من السيدات، فيما تلقى ابنها حسام حسني العزاء من الرجال.

وحضر مجموعة كبيرة من الفنانين العزاء كان في مقدمتهم الفنانة منى زكي ووالدتها ولبلبة وميرفت أمين ودلال عبد العزيز والفنان نضال الشافعي وإيهاب فهمي وعبير منير والفنانة رجاء حسين.

وشارك في العزاء الفنان محمد جابر، والفنانات لبلبة، وسلوى محمد على، ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وشهيرة، وفيفي عبده، وندى بسيوني، وعزة مجاهد، ودنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والإعلامية لينا شاكر، وبوسي شلبي، وشيرين.

جدير بالذكر أن والد الفنانة نهال عنبر، توفي الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

كانت الفنانة نهال عنبر قد بدأت يوم السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في رمضان القادم، إلا إنها توقفت عن التصوير عقب وفاة والدها.