كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - لسه هنحط خطة لصادرات مصر لإفريقيا: شبعنا من لوكلوك الخطط
لسه هنحط خطط تصديرية ويا نفعت يا منفعتش زي العادة..
عايزين تبطل كلام وتستغل . شبعنا من لكلوك الخطط.
التوسع المصري في الاسواق الافريقية اتعمل له 100 خطة.. ومفيش اي نتيجة..
قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي تمثل أهمية كبيرة، وتعطي للعلاقات المصرية - الإفريقية زخماً، وتؤصل لمزيد من التعاون بين منظمات القطاع الخاص في القارة السمراء بما يعود بالنفع علي الشعوب الإفريقية ككل.
وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": مصر بما تمتلكه من مقومات وخبرات تستطيع أن تمهد لعلاقات اقتصادية فعالة وقوية؛ تعود بالنفع على أبناء القارة، بخاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ولديها خبرات واسعة، تستطيع أن تنقل تلك الخبرات وتنشأ صناعات مشتركة متعددة مع الدول الإفريقية؛ ما يحقق قيمة مضافة للصناعة .
وأضاف حلمي أن الفرص كبيرة ومهيأة أمام الصناعة المصرية للتواجد بقوة في إفريقيا، وبعض أسواقها ما زالت بكرا، ويجب وضع خطة تسويقية وتصديرية ؛ ما يحقق مردودا إيجابيا علي الصناعات المصرية، مطالبا بضرورة التكامل بين القطاعات الصناعية المصرية من خلال التنسيق بينهما في العمل المشترك، وأن يتم هجر سياسة الجزر المنعزلة.
واقترح حلمي أن يكون لمصر تواجد دائم من خلال مراكز لوجيستية وشركات ومؤسسات تستطيع الترويج لمصر بالشكل اللائق.
يُذكر أنَّ مصر ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 خلال أعمال القمة الإفريقية المقبلة بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بدءا من يوم 10 فبراير 2019.
وخلال تولي مصر سيتم التركيز على عدد من الأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها بالفعل في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة ٢٠٦٣، وكذلك على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال السعى لتوفير فرص العمل الكريم وتعظيم العائد من الشباب الإفريقى، وتطوير منظومة التصنيع الإفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الإفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يسهم في تحقيق الأمن، والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى وتعزيز التجارة البينية.
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