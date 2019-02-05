كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - لسه هنحط خطة لصادرات مصر لإفريقيا: شبعنا من لوكلوك الخطط

لسه هنحط خطط تصديرية ويا نفعت يا منفعتش زي العادة..

عايزين تبطل كلام وتستغل . شبعنا من لكلوك الخطط.

التوسع المصري في الاسواق الافريقية اتعمل له 100 خطة.. ومفيش اي نتيجة..

قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن تولي ‏مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي تمثل أهمية كبيرة، وتعطي للعلاقات المصرية - الإفريقية زخماً، ‏وتؤصل لمزيد من التعاون بين منظمات القطاع الخاص في القارة السمراء بما يعود بالنفع علي ‏الشعوب الإفريقية ككل.‏

وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": مصر بما تمتلكه من مقومات وخبرات ‏تستطيع أن تمهد لعلاقات اقتصادية فعالة وقوية؛ تعود بالنفع على أبناء القارة، بخاصة أن مصر ‏تمتلك قاعدة صناعية قوية ولديها خبرات واسعة، تستطيع أن تنقل تلك الخبرات وتنشأ صناعات ‏مشتركة متعددة مع الدول الإفريقية؛ ما يحقق قيمة مضافة للصناعة .

وأضاف حلمي أن الفرص كبيرة ومهيأة أمام الصناعة المصرية للتواجد بقوة في إفريقيا، ‏وبعض أسواقها ما زالت بكرا، ويجب وضع خطة تسويقية وتصديرية ؛ ما يحقق مردودا ‏إيجابيا علي الصناعات المصرية، مطالبا بضرورة التكامل بين القطاعات الصناعية المصرية ‏من خلال التنسيق بينهما في العمل المشترك، وأن يتم هجر سياسة الجزر المنعزلة.

واقترح حلمي أن يكون لمصر تواجد دائم من خلال مراكز لوجيستية وشركات ومؤسسات ‏تستطيع الترويج لمصر بالشكل اللائق.

يُذكر أنَّ مصر ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 خلال أعمال القمة الإفريقية المقبلة ‏بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بدءا من يوم 10 فبراير 2019‏‎.‎

وخلال تولي مصر سيتم التركيز على عدد من الأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل ‏الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها بالفعل في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة ‏‏٢٠٦٣، وكذلك على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال السعى لتوفير فرص العمل ‏الكريم وتعظيم العائد من الشباب الإفريقى، وتطوير منظومة التصنيع الإفريقية وسلاسل القيمة ‏المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الإفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية ‏بما يسهم في تحقيق الأمن، والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة ‏الرئاسة المصرية للاتحاد وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا ‏للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى وتعزيز التجارة البينية. ‏