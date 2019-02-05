كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - عفارم على مجلس النواب: فتح باب خرابات الهيئات الاقتصادية

عفارم على مجلس النواب..

لأنه فتح اكبر خرابه في مصر.. وهي الهيئات الاقتصادية

الهيئات الاقتصادية.. خسائر تليها خسائر.. ونزيف المال العام لا يتوقف

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أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة عليا لبحث أزمات الهيئات الاقتصادية وما تعانيه من أوضاع مالية متأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2017، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن مناقشة اللجنة للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة هو تطبيق مباشر وحرفى للسلطة الرقابية للبرلمان من خلال الفحص والتدقيق وتقييم الأداء، لافتا إلى أن ضبط أداء الهيئات الاقتصادية مسئولية الوزارات المعنية والحكومة بالدرجة الأولى، وهى مشكلات تراكمية ومُزمنة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الأداء الاقتصادى للهيئات الاقتصادية هو صداع أزلى، مؤكدًا أن وزارة المالية غير مسئولة عن أداء هذه الهيئات، قائلا: "المالية هنا ليست فاعلا بل مفعول به، والأرقام تنعكس عليها لكن الأداء الفعلى مسئولية الوزارات المسئولة عن تلك الهيئات".