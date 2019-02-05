"الطفولة والأمومة" ينشر رسائل على مواقع التواصل لتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت

يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن، بالتعاون مع وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، إن الاهتمام بأمن وسلامة أطفالنا على الإنترنت هو مسؤولية مشتركة بين المواطنين وأجهزة الدولة المعنية، وفي هذا الإطار يحرص المجلس على نشر الوعي بين الآباء والأمهات والمدرسين بطرق الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت وحماية الأطفال من الأخطار المختلفة مثل الاحتيال والتنمر وغيرها.

وأوضحت العشماوي، أنه في إطار الاحتفال بهذه المناسبة، سيتم نشر رسائل توعوية على صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان "#إنترنت_بأمان" للتوعية بالمخاطر المحتملة التي تهدد الأطفال عند استخدام الإنترنت دون رقابة ومتابعة من ذويهم، بالإضافة إلى إجراءات حماية الخصوصية التي يجب أن يحرص عليها الأهالي ووسائل تعليمية مبتكرة لتوصيل مفهوم الإنترنت الآمن للأطفال.

وأطلق المجلس القومي للطفولة، في أبريل الماضي، حملة خاصة بالتنمر الإلكتروني، بالتعاون مع منظمة يونيسف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار تدعو العشماوي، الأطفال بضرورة التواصل على خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة حين تعرضهم لأي مخاطر أو تهديد من خلال الإنترنت.

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