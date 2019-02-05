صور| "الشاش الأبيض والسهم".. أدوات استعان بها "فارس" للتعبير عن معاناة المرأة

"خرج عن المعتاد، ولرغبته في التجديد وترك بصمة مميزة"، فكر المصور الفوتوغرافي فارس إيهاب، ذو الـ 19 عامًا، في عمل جلسة تصوير يرصد من خلالها واقع كثير من السيدات، تحمل عنوان "جبروت امرأة ذكية لا تثير الشفقة إنما تثير الإعجاب".

"الشاش الأبيض، السهم" أدوات استعان بها فارس لتنفيذ جلسة التصوير، وقال فارس لـ"هُن": "كنت حابب أعمل فكره جديدة أرصد من خلالها آراء ووجهات نظر تتمثل في معاناة المرأة بشكل عام داخل المجتمع".

وأضاف: يرمز الشاش الأبيض للمعاناة والآلام التي تعيشها المرأة خلال حياتها، والسهم يمثل مدى محاربتها وتصديها بكل قوة لمواجهة ضغوطات ومشاكل الحياة.

حملت فكرة "السيشن" معاني كثيرة والتي تختلف من شخصِ لآخر، حيث رجح كثيرين استعانته بـ"الشاش الأبيض" الذي يرمز للكفن الذي يتم دفن فيه الشخص معبرًا عن نهاية حياته.

ولكن لم يكن يتوقع "فارس" ردود الأفعال على هذه الصور، حينما نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وانقسمت وجهات النظر ما بين الإيجاب والسلب.

وأشاد كثيرون بفكرته معبرين عن قدرة الفكرة في رصد وتوصيل وجهة نظره بكل واقعية، بينما انتقد اخرين معتبرين الفكرة ترمز للتشاؤم، مضيفًا: "أحد الأشخاص علق على السيشن" وقال: "إن لله وإنا إليه راجعون"، وأخر قال: "سيشن المومياء".

ولقيت جلسة التصوير رواجًا وانتشارًا كبيرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لم يكن يتوقع حدوثه، حيث تفاجئ بكمِ كبير من التعليقات والمشاركات، وأكد: "مكنتش متوقع إن السيشن ده هيعمل ضجة كده ومتوقعتش إن ناس كتير هيكلموني عليه، وإن صفحات كتير هتنزل السيشن ده".

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