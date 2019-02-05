وضعوا "شعرهم" في البيتزا.. فتاتان يتهربان من دفع ثمن الطعام

في محاولات منهن للتهرب من دفع ثمن الطعام اللاتي تناولهن، قررت فتاتان من بريطانيا اللجوء لحيلة ماكرة للتهرب من دفع ثمن البيتزا، عقب تناولها، بل والحصول أيضًا على تعويض مادي، أو معنوي.

وقررت فتاتان وضع خصلات من شعورهن داخل البيتزا، عقب تناول معظمها، من داخل أحد المطاعم في مدينة سندرلاند البريطانية، وذلك لادعاء عدم نظافتها، لعدم دفع ثمنها، والحصول على تعويض- بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة عقب تقديمها اعتذار للفتاتين، شككت في أمرهما، فقررت فحص شعر الموظفين، إلا أنهم وجدوا أن الشعر الموجود في البيتزا، لا يتطابق مع شعر أي منهم، كما قامت بفحص الكاميرات، لتجد إن إحداهما نزعت خصلة من شعرها ودستها فيما تبقى من البيتزا.

وعلق مدير المطعم جوسميث، على تلك الواقعة للصحيفة، قائلا: "أصبنا بالصدمة في البداية ولم نشك على الإطلاق في نوايا المرأتين، وإقدامهما على مثل هذا التصرف".

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