كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - كجوك: 10.7 مليار دولار حجم أقساط الدين الخارجي وليس ١٤ كما يزعمون
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن حجم أقساط الدين الخارجي تبلغ ١٠.٥ مليار دولار في ٢٠١٨/٢٠١٩ دولار، وتم سداد جزء كبير منها وهيكلة الآخر خلال النصف الأول.
وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الفوائد على الدين العام (داخلي وخارجي) بلغت ٢٠٧ مليارات جنيه مقابل ١٧٣ مليار جنيه في الفترة ذاتها من العلم الماضي.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي بلغت ٣٠٤ مليارات جنيه بزيادة ٥٥ مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
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