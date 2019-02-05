كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - نجوم الفن يشاركون نهال عنبر عزاء والدها

شارك الفنان إيهاب فهمي، والفنان محمد جابر، والفنانات لبلبة، وسلوى محمد على، ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وشهيرة، وفيفي عبده، وندى بسيوني، وعزة مجاهد، ودنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والإعلامية لينا شاكر، وبوسي شلبي، وشيرين، في عزاء محمد عنبر، والد الفنانة هنال عنبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى العزاء نجلها المخرج حسام الحسيني .

يذكر أن والد الفنانة نهال عنبر، توفي الاحد الماضي بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

كانت الفنانة نهال عنبر قد بدأت يوم السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في رمضان القادم، إلا أنها توقفت عن التصوير عقب وفاة والدها.