كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسى:جلسات مناقشة التعديلات الدستورية ستذاع على الهواء

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التعديلات الدستورية ستحال على اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشتها خلال الشهرين المقبلين.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتمنى أن تكون جلسات اللجنة التشريعية معلنة، بحيث تذاع في التلفاز وتنشر في الصحف»، معلقاً «معندناش حاجة نخبيها».

وأضاف موسى «التعديلات الدستورية لن تقترب من الأزهر الشريف أو مجلس الدولة»، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية ستناقش بشفافية في البرلمان، والشعب سيكون الحكم عبر الاستفتاء.