كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسى: « مذيعو الجزيرة رقصوا بعد التعديلات الدستورية بتركيا

معتز عوض

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قطر تدار بأوامر من الحاكم ولا تشهد أي انتخابات معلقاً «نحن لم نر صندوق انتخابي في قطر».

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لم نر انتخابات في قطر، سواء لمجلس النواب أو محليات أو حتى نقابة الصحفيين»، معلقاً «مذيعو الجزيرة كان ناقص يرقصوا عقب تعديل أردوغان للدستور».