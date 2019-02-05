كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسي: الإخوان أوهموا الناس أن استفتاء 2011 سيدخلهم الجنة



معتز عوض قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت مسيطرة على الشارع المصري خلال استفتاء مارس 2011. وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « جماعة الإخوان الإرهابية كانت تطالب الشعب بالتصويت بـ نعم على التعديلات الدستورية من أجل دخول جنة»، معلقاً «بسألهم هل دخلتكم التعديلات الجنة ولو كنتو بتضحكوا على الناس». وأردف موسى «الإخوان هللوا وكبروا وأكدوا أن صناديق قالت للدين نعم».

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