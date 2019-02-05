كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - ياسمين فؤاد: بنستورد نفايات بلاستيك - من قلتها في مصر

خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تستورد أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره، ويتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لادخاله في بعض الصناعات.

وكأن مصر ليس لديها القدرة على تدوير كل نفايات البلاستيك الموجودة بها.

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا مفر من تعديل قانون البيئة، مشيرة إلي أنه تم تشكيل لجنة من قانونيين وفنيين لدراسة وطرح التعديلات فيما يخص مشروع القانون، تمهيداً لإقراره بمجلس الوزراء وإرساله إلي البرلمان.

وقالت وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيباً علي طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن البيئة وتدوير المخلفات، إنه هناك محاولات تجرى أيضًا بالتزامن مع إعداد القانون، سعياً لإدماج البعد البيئي في قوانين الوزارات الأخرى.

وتعقيباً على التساؤل الخاص بالنائب السيد حجازي، حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج، ومنها البلاستيك، تصل إلي الملايين، عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتأكيد علي أن مصر لا تستورد نفايات، إنما أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره، ويتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لادخاله في بعض الصناعات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أنه لا يٌسمح إلا لمصانع إعادة التدوير باستيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر تحت إشراف 3 جهات، في مقدمتها هيئة الرقابة علي الصناعات والواردات، مشيرة إلي أن بعض الشحنات تم إيقافها بسبب عدم معرفة بلد المنشأ.

وحول سؤالها بشأن قرار وزير الصناعة بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، بتأكيدها أنه من جانب وزارة البيئة ضبطاً للمنظومة، تم إرسال خطاب وزير الصناعة للنظر في القرار، لاسيما وأن لدينا مخلفات يمكن استخدامها، ورد الوزير بعدم وجود إشكالية وتم تشكيل مجموعة عمل بين الوزارة وهيئة الرقابة علي تنمية الصادرات والواردات، مشيرة إلي أن الوزارة اتخذت موقفاً في هذا الشأن للتأكد من أن كافة الأمور تسير في مسارها الصحيح.