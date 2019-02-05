طرق طبيعية للتغلب على الآم الرقبة والكتفين

تتزايد الشكوى في فصل الشتاء من آلام الرقبة والكتفين، وهناك علاجات طبيعية لأوجاع الكتفين والرقبة منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition ".

- الدش الدافىء

الماء الدافىء يعمل كمسكن مباشر لموضع الألم، كذلك يمكن وضع كمادات دافئة حول الرقبة، وتجنب التعرض لتيارات الهواء المباشرة بعد الكمادات مباشرة.

التدليك

يساعد تدليك موضع الألم ببطء على تخفيف توتر العضلات، ويمكنك الحصول على جلسة مساج لعلاج هذه المنطقة.

اضغط بأصابعك على موضع الشكوى، وحرك أصابعك باستدارة حوله، ثم في اتجاهات متفرقة طولية وعرضية. سيساعد الضغط على فك الشد العضلي. كرر التدليك والضغط 20 مرة.

زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على حمض يساعد على محاربة التهاب العضلات وتورمها، خاصة عند منطقة الكتفين والرقبة.

قم بتدليك المنطقة المصابة بالزيت إذا كان الألم شديداً وتجد صعوبة في تحريك رقبتك.

تمرين اليوجا

يمكنك عمل تمرين اليوجا الخاص بعلاج عضلات الرقبة وأعلى الظهر. استلق على ظهرك قرب الحائط، بحيث تكون الساقان مرفوعتين لأعلى وهما مستندتين على الحائط.

من الوضعية التي تواجه فيها باطن القدم السقف افرد ذراعيك على الأرض استمر في هذه الوضعية 10 إلى 15 دقيقة.

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