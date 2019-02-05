صيحات ستطغى في موضة أزياء ربيع 2019.. وأخرى عليكِ توديعها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من أننا ما نزال في فصل الشتاء، إلا أن صيحات الربيع بدأت في الظهور، وحتى عروض الأزياء بدأت تكشف لنا عن أبرز التصاميم والأفكار التي ستسيطر على موضة ربيع 2019، سواء فيما يتعلق بالأزياء أوالمكياج أوغيره.

ومع ظهور صيحات جديدة، علينا تجنب أخرى، لذا نقدم لكِ من مجلة "هو وات وير" صيحات ستصبح طاغية في موضة أزياء ربيع 2019 وأخرى عليكِ توديعها:

الجينز الفضفاض يستبدل شورت راكبي الدراجات

صيحة شورت راكبي الدراجات لاقت شعبية كبيرة مؤخرًا، إلا أنه حان الوقت لتوديعها واستبدالها بالتصاميم الفضفاضة لبنطلون الجينز من التسعينيات، والذي سيصبح من أبرز صيحات ربيع هذا العام.

الأخضر الباهت بدلًا من الفسفوري

خلال أواخر العام 2018 وأوائل 2019 حتى الآن، تربعت الألوان الفسفورية وخاصة الأخضر على العرش، ولكن في ربيع 2019، سيحل اللون الأخضر الباهت أو الـ Sage محل الفسفوري والذي يتميز بميله إلى الرمادي، والذي سيناسبك إذا كنتِ تفضلين الدرجات الهادئة المائلة للنيود.

وداعًا للحقيبة الصغيرة

بما أنه لا غنى عن الحقيبة في كل إطلالة، وللحرص على إضافة لمسة أكثر عصرية على إطلالتك الربيعية هذا العام، سيتعين عليكِ توديع الحقائب الصغيرة واستبدالها بتصميم الصندوق المميز.

اختاري الأكتاف المنفوشة بدلًا من صيحة الثمانينيات جانبًا

انتشرت مؤخرًا صيحة أكمام الثمانينيات ذات الأكتاف المحشوة والمدببة، ولكنها لن تحتفظ بمكانها في موضة ربيع 2019، حيث سيحل محلها الأكتاف المنفوشة.