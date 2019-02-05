للرجل.. أفضل قصات الشعر الطويل التي تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

من المعروف أن موضة الشعر الطويل من نصيب السيدات، إلا أن مؤخرًا انتشرت تلك الموضة بين أوساط الرجال، خاصة أن هناك كثير من المشاهير ظهروا بتلك القصّة، أبرزهم كان نجم الكرة العالمي ديفيد بيكام، الذي عُرف عنه أناقته ووسامته.

وتمنح تسريحة الشعر الطويل صاحبها شكلًا مختلفًا وإطلالة عصرية، حيث يمكنه الظهور في أي من المناسبات العامة بشكل جذاب، ويمكن تنسيقها مع الملابس الكاجول والكلاسيك أيضًا.

وتتناسب تسرحية الشعر الطويل خاصة مع أصحاب الوجه الطويل، وهي موضة رائجة للعام الجاري، ويمكن مشاهدة قصات مختلفة لموضة الشعر الطويل التي تناسب الرجل، من خلال الألبوم الأعلى.