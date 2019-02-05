بالصور: أرقى الساعات من معرض الصالون الدولي للساعات الفاخرة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:02 مساءً - باقة من الساعات الفاخرة والمميزة بتصاميم تحاكي تحاكي ذوق المرأة الشرقية وستحظى حتماً باهتمامها. قدّمت في المعرض الدولي للساعات الفاخرة؛ حيث لفتتنا دار كارتييه بتصاميمها الذهبية اللافتة، كذلك الحال مع بياجيه وريشارد ميل الذي لفتتنا وللمرة الأولى بساعته الجميلة الملونة والأنثوية. أما برميجياني فلورييه فقدموا تصاميم ذات طابع كلاسيكي ناعم ومميز.

إليك وفي هذه الصور باقة من أجمل الساعات الفاخرة، كي تختاري منها الساعة التي تليق بك وتعبّر عن شخصيتك وتعكس أسلوبك الفريد من نوعه والمميز، وتكوني مواكبة لكل اصدار جديد. ساعة فاخرة من دار كارتييه بتصميم ذهبي لافت ساعة فاخرة ملونة بتصميم مميز من Richard Mille تابعي أيضاً: مجوهرات وساعات تليق بيوم الحب ساعات من الذهب الوردي تزيدك أنوثة موديلات ساعات من نهى نبيل تساوي ثروة!

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