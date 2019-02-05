كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - بالفيديو.. الأهلي يتجاوز إنبي بالدوري ويواصل الإقتراب من أهل القمة

الأهلى

اقتنص النادي الأهلي الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف على فريق إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 13 في المسابقة التي يحمل لقبها النادي الأحمر.

أيمن أشرف وجونيور أجايي سجلا للنادي الأهلي، وتولى محمود قاعود مهمة هز شباك محمد الشناوي لينتهي اللقاء بفوز الأحمر ليواصل رحلة الصعود إلى القمة في البطولة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 4 مباريات أكثر من النادي الأهلي، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة واحدة أكثر من حامل اللقب.

ملخص المباراة

حاول إنبي تسجيل هدف مبكر وكاد أن يفعلها في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من أحمد شكري كانت في طريقها للشباك لكن الحارس محمد الشناوي تألق وأبعدها عن مرماه.

ورد الأهلي سريعاً بفرصة خطيرة عن طريق علي معلول الذي سدد من ركلة ثابتة باتجاه المرمى لكن حارس إنبي أبعد الكرة ليتابعها أيمن أشرف لترتطم بالدفاع وتفقد خطورتها.

وأنقذ رامي صبري فريقه من هدف في الدقيقة 29 بعد خروج خاطئ من الحارس عمرو حسام ليسدد أجايي الكرة من فوقه قبل أن يمررها مدافع إنبي بالصدر إلى الحارس العائد لمرماه ليلتقطها بنجاح.

وفي الدقيقة 35 سنحت فرصة جديدة للأهلي باحتساب ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء لينفذها التونسي علي معلول بتسديدة يسارية ارتطمت بالحائط البشري وذهبت لأحضان الحارس.

وشهدت الدقيقة 38 الهدف الأول في المباراة للنادي الأهلي بعد ركنية وصلت إلى أيمن أشرف في منطقة الجزاء ليتسلمها بيسراه ويسدد بيمناه كرة مرت إلى الشباك.

وانطلق جيرالدو في الدقيقة 45 ليصل إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة لكن الحكم منح الأهلي فرصة الاستمرار في الهجمة لينطلق هاني بالكرة في منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية علت العارضة.

وأهدر كريم وليد فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 بعد عرضية رائعة من حسين الشحات على الجهة اليسرى وصلت إلى رأس متوسط ميدان الأحمر الذي حولها فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 56 الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة رائعة من الشحات في منطقة الجزاء إلى جيرالدو الذي لعب عرضية أرضية متقنة حولها أجايي إلى الشباك معلناً عن هدف أحمر.

وكاد الحلواني أن يسجل في الدقيقة 58 بعد تسديدة من ركلة ثابتة على حافة منطقة الجزاء أرسلها بيسراه إلى جوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي خارج الملعب.

ومن عمل جماعي رائع انطلق ناصر ماهر من الجهة اليسرى ليمرر إلى أجايي ومنه إلى كريم وليد ثم إلى جيرالدو على حافة منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بيسراه لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى إنبي في الدقيقة 72.

البديل صلاح محسن تلقى تمريرة في عمق دفاع إنبي من جيرالدو في الدقيقة 76 ليسدد لاعب الأهلي الكرة قوية بيمناه لتمر فوق العارضة وتضيع فرصة الهدف الثالث.

ومن ركلة ثابتة في الدقيقة 80 نفذت كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي ليحولها اللاعب محمود قاعود برأسية مرت إلى الشباك رغم محاولة الشناوي في إبعادها.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في الدقيقة 85 لأحمد رفعت ليسخر اللاعب من الحكم الذي رد بكارت أصفر جديد أعقبه بكارت أحمر ليتم طرد اللاعب.

وألغى الحكم هدفاً في الدقيقة 90 للاعب رامي صبري بعد عرضية من ركلة ثابتة حولها مدافع إنبي إلى الشباك قبل أن يوقف الحكم المساعد الاحتفالات بإلغاء الهدف بداعي التسلل.