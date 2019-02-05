كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - محمد عثمان يستعد لاقتناص بطولة الجمهورية لكمال الأجسام

محمد عثمان

كتب - فارس طارق يستعد كابتن محمد عثمان للمنافسة علي بطولة الجمهورية لكمال الأجسام يوم الجمعة القادمة بمدرسة بلال بعين شمس . وصرح " عثمان " في تصريحات خاصة للبشاير قائلا : " ان شاء الله داخل انافس وعيني علي المركز الاول هنافس في فئة فيزيك . وتابع " عثمان " قائلا : " بشكر كل من دعمني وفي المقدمة دكتورة نور عثمان دكتورة تجميل الاسنان و أصدقائي اللي كانو دايما ضهر ليا في كل حظوة لحد ما وصلت للمكان اللي بقيت فيه .



















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