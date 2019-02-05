كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - جمهور معرض الكتاب يودعه في آخر أيامه

يودع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخمسين، المعرض في اليوم الأخير، اليوم الثلاثاء، بعد دورة بدأت من 23 يناير حتى 5 فبراير، أقيم خلالها عدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، و 144 فعالية فنية، 234 فعالية، خاصة بالطفل، وثمانى ورش للكتابة والمسرح والفن التشكيلي، و600 حفل توقيع.

اختتم اليوم بتكريم اللجان الثقافية والفنية والإعلامية والعاملين بهيئة الكتاب، كما كرم اسم سمير سرحان مؤسس معرض القاهرة الدولي للكتاب، واحتفالية شعرية غنائية في حب الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي بحضور زوجته وابنتيه، وحفل فني للفنان علي الهلباوي.

وشارك خلال فعاليات دورة اليوبيل الذهبي 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، ووصل عدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر أكثر من 300 شاعر، وعدد المشاركين في الفعاليات الثقافية 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان.

وتبدأ الدورة الـ٥١ من ٢٤ يناير ويختتم ٤ فبراير، ويستضيف ضيف الشرف، هو السنغال تماشيًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.