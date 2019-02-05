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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - هذا الطفل اصبح نجماً وسيماً الآن.. خمنوا من يكون
ضمن تحدي الـ10سنوات، شارك العديد من النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي صورهم في مرحلة الطفولة ومن بينهم النجم التركي علي ياغشي.
وشارك النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية "عثمان" في مسلسل "الطائر المبكر" بصورة له في الطفولة وبدا بملامح مختلفة عن شكله الحالي، حيث بات شاباً وسيماً، فنالت الصورة اعجاب الآلاف من المشاهدين.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، لافتين الى انه كان في غاية الجمال ولا يزال كذلك، حيث يعتبر من اكثر الممثلين الاتراك وسامة.
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