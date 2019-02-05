كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - شاهدوا دنيا بطمة تثير غضب واستفزاز متابعيها

احدثت الفنانة دنيا بطمة ضجة كبيرة بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات واستخدمت فيه لهجة قاسية للرد على من يحاول التقليل من شأنها.

وقالت بطمة في المقطع قائلة: “أنا الفنانة دنيا بطمة من عائلة عريقة جدا معروفين بالخليج وأوروبا قبل ما تقول بطمة شل فمك قبل ما تذكروا دنيا الطخ فمك بالعسل لمن تقولوا دنيا بطمة تترعدوا دنيا بطمة هي اللي وقفت مع ملوك وقابلت ملوك وغنت لملوك وتوجت من عند ملوك”.

كما نشرت صورة لجواز سفرها وعلقت عليها: “وصل الأخضر قاهر الملايين.. على بركة الله”، في إشارة منها إلى أن جنسيتها المغربية يغار منها منتقديها، الامر الذي اثار غضب واستفزاز متابعيها الذين لم يتمكنوا من تقبل ما قالته وسارعوا للرد عليها بقوة من خلال بعض التعليقات القاسية، وحاولوا التقليل من شأنها واهانتها.