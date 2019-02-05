كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - إبنة هيفاء وهبي تتحدث عن طفولتها بعفوية صادقة

ردت زينب، إبنة النجمة هيفاء وهبي عن أسئلة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بطريقتها العفوية والصادقة، وتفاعل معها الكثير من الاشخاص الذين عبروا عن حبهم الكبير لها ولطفلتيها.

وتحدثت زينب عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن طفولتها كانت سعيدة بفضل والدها، أما عمن احتضنها في طفولتها قالت: “ربنا أكبر من أكبر همومنا. بابا أكيد والأهم أمي اللي ربتني (عمتي أخت أبي) يلي كانت أم وأخت وصديقة وكل شيء يحياتي ولولاها أنا أكيد اليوم ما كنت قدرت اعطي بناتي كل هالاهتمام والحب والحنان”.

وكشفت أن عمرها 25 عاماً، وردت على سؤال حول طلاقها قائلة: “بعيد الشرّ، طبعاً لأ”.

ولفتت إلى أن سر السعادة يكمن في البساطة والقناعة، لأن من دون الأخيرة “رح نعيش بتعاسة ولو ملكنا الدنيا وما فيها”.

وتفاعل متابعوها بشكل واسع من المساحة الكبيرة التي سمحت من خلالها زينب لمتابعيها للتعبير عن حبهم الكبير لها، وعن سعادتهم بردودها الصريحة عليهم.