كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - أغنية "يا ستار" لحماقي تواصل السيطرة علي اليوتيوب

تمكن الفنان محمد حماقى من الدخول لقائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة "يا ستار" .

الاغنية احتلت المركز الـ 12 ضمن القائمة التى تضم 50 فيديو هم الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعدما حققت ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة فى غضون أسبوع.

يذكر ان أغنية ياستار تعد واحدة من أغاني ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد " كل يوم من ده "، والذي طرحه منذ عدة أيام، وتجاوزت عدد مشاهداته عبر موقع يوتيوب 30 مليون مشاهدة، وليست هذه المرة الاولى التى تدخل أغنية من الألبوم في القائمة.