كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - مدرب برشلونة يكشف موقف ديمبلي من الكلاسيكو

عثمان ديمبيلي

أظهر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تفاؤلًا بشأن إمكانية مشاركة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد مساء غد الثلاثاء.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتحوم الشكوك حول قدرة ديمبيلي على المشاركة في اللقاء، بعد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليجانيس قبل أسبوعين.

وقال فالفيردي في تصريحات حول موقف ديمبيلي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "سنرى كيف يشعر الآن، لكن أعتقد أن تواجده سيكون متاحًا".

ويقدم ديمبيلي موسمًا مميزًا مع برشلونة، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 5 أهداف في مختلف المسابقات حتى الآن، وغاب عن المواجهات الأربعة الأخيرة للفريق الكتالوني بسبب الإصابة.