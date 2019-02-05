كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - خبير اقتصادي: الثورة الصناعية الرابعة ستسفر عن تخفيض عدد أيام العمل

معتز عوض

قال شريف دلاور، خبير التنمية الاقتصادية، إن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.

وتابع دلاور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الدول ستتحمل تكاليف كبيرة في إطار الثورة الصناعية الرابعة حيث سيتم تنظيم برنامجا تدريبا على المهارات التكنولوجية للمواطنين الذين سيفقدون وظائفهم بسبب التطور التكنولوجي»، مؤكدا أهمية تعديل مصر الموازنة العامة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأشار خبير التنمية الاقتصادية، إلى أن هناك اتجاه عالمي لتخفيض عدد أيام وساعات العمل.