كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - مايكل مورجان يحاور وديع رياشي



التقي المحامي اللبناني وديع رياشي المقيم في الولايات المتحزه لأمريكية ، والمتخصص في القوانين الدولية للشركات مع برنامج النبض الأمريكي والذي يقدمه الاعلامي الدكتور مايكل مورجان المذاع علي شاشه القاهره والناس . تخلل اللقاء اسئله عديده عن قوانين الشركات وعن تجربه دوله الإمارات الناجحة في الانفتاح علي السوق العالمي . كما تخلل اللقاء إلقاء الضوء علي تنميه و تطوير محور قناه السويس و أهميته في النهوض بالاقتصاد المصري والاستفادة من تجربه دوله الإمارات الشقيقة في النجاح الاقتصادي . يمكن الإطلاع علي الحوار علي قناة البرنامج علي اليوتيوب .



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