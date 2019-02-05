أستاذ جراحة تجميل يحدد أنواع الليزر المستخدمة في علاج البشرة

قال الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة عين شمس، إن العلاج بالليزر يعمل على تجديد البشرة لتبدو أكثر شبابا، كما أنه يساعد على تحسين ملمس ولون البشرة، وتقليل تجاعيدها، والتخلص من بقع الوجه وحب الشباب وشد الجلد.

وأضاف "كامل"، في بيان صحفي، أنه يجب في البداية تحديد نوع الليزر المستخدم في علاج البشرة وفقا لنوعها ولونها.

وأضاف أن هناك عدة استخدامات لأشعة الليزر في علاج البشرة، منها:

شد الجلد باستخدام الليزر:

وذلك عن طريق تسخين الطبقات الداخلية مع عدم تعريض الطبقة الخارجية للحرارة بواسطة تقنية التبريد السطحي، واستخدام الاشعة تحت الحمراء مما يسبب انكماش فورى للكولاجين يؤدى إلى شد الجلد.

-علاج العلامات الناتجة عن حب الشباب:

يمكن لليزر أن يخلصك من علامات حب الشباب كالندبات والأثار في الوجه التي تبقي لفترة طويلة، وذلك ذلك من خلال التخلص من الطبقة التالفة من البشرة، مما يسمح للطبقات الجديدة بالظهور فتصح البشرة شابة ونضرة .

تقشير البشرة:

يعد الليزر وسيلة لتحسين البشرة عن طريق تقشيرها، حيث تقوم أشعة الليزر بإزالة الطبقات الخارجية من الجلد، مما يساعد على زيادة تكوين الكولاجين في الطبقات الداخلية من البشرة والتي تجعلها تبدو ناعمة ووردية وأكثر شبابية.

وأشار "كامل"، في النهاية للأشخاص المعنيين بجلسات علاج البشرة بالليزر، وهم:

- النساء ممن يرغبن بالقضاء على تجاعيد الوجه ويرغبن في التخلص منها ليظهرن أصغر في السن.

- الشباب في سن المراهقة ممن يعانون البثور والندبات الناتجة عن حب الشباب أو البقع الناتجة عن الجدري المائي .

- الأشخاص الذين يعانون من تلف في البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس والذى ينتج عنها ظهور النمش والبقع أوالكلف.

- الأشخاص الذين يعانون من تغيير لون البشرة ونقص الكولاجين.

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