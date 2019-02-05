بالصور| رسالة رومانسية من كريم فهمي لزوجته بعيد ميلادها: "أكتر رجل محظوظ"

هنأ الفنان كريم فهمي، زوجته بعيد ميلادها من خلال توجيه رسالة رومانسية، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حملت عدة صور تجمع بينهم.

وفي سطور، عبر كريم عن مدى حبه لزوجته، قائلًا: "أنا أكثر الرجال حظا في العالم لأنني أملك أكبر وأحلى حب، شكرًا لدعمك لي، كل سنة وإنتي طيبة".

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي التلفزيونية مسلسل "أمر واقع" وتم طرحه في موسم رمضان الماضي، ومن تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة، وبطولة أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي.

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