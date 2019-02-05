كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - أسهل طريقة لوضع كيس بلاستيكي في سلة القمامة - فيديو
حقق طفل آلاف المشاهدات خلال أيام قليلة، بعدما كشف عن طريقته في وضع الأكياس البلاستيكية في سلال القمامة.
تقوم الأمهات عادة بوضع كيس بلاستيكي داخل حاويات القمامة بالمنزل لتجنب اتساخها فتمسك بها وتدفعها إلى داخل السلة ثم تبدأ معاناة وضع حافة الكيس على حافة السلة من الخارج لتثبيته لكن هذا الطفل الذي حقق نصف مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تمكن من القيام بالأمر بطريقة سهلة وبسيطة.
وضع الصبي الكيس البلاستيكي على فوهة السلة أولا من الأعلى ثم غمس يده ليقلب الكيس رأسا على عقب وفى ثوان كان قد أتمم مهمته بنجاح.
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