تعرف على ألوان 2019.. طاقة وحب ومغامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى-

الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة أو ما يُعرف برأس السنة الصينيّة، يُعدّ من أهم المناسبات التقليديّة في عدد من البلدان المنتشرة حول القارة الآسيوية. وهذه السنة ستكتمل آخر دورة للقمر حول الأرض في 5 فبراير لتنطلق سنة جديدة.

استناداً إلى أقدم الفنون والعلوم "فنج شوي" الهادف إلى خلق توازن في حياتنا هناك ألوان معيّنة من شأنها جذب الإيجابية نحونا، حسب ما جاء في موقع"العربية".

ولهذا العام 2019، يبدو أن كلاً من الأحمر، والأصفر، والبرتقالي، والأبيض، والزهري هي الألوان الإيجابية فاحرصوا على ارتدائها في حياتكنّ اليومية وفي مناسباتكن أيضاً. فيما يلي تعرّفوا إلى معاني هذه الألوان وكيفية تحويلها من قبل المصممين إلى إطلالات راقية تليق بمناسبات الربيع والصيف المقبلين.

- الأحمر:

يرمز الأحمر للطاقة، والحب، والشغف. وهو يدل في المجتمعات الشرقية إلى الرخاء، والحظ الوافر، وللفرح عند امتزاجه باللون الأبيض. يقولون عن الأحمر أيضاً أنه سيد الموضة وملك الأناقة، وقد رصدناه في العديد من مجموعات الربيع والصيف المقبلين وأبرزها Elie Saab وArmani Prive.

احرصي على اختيار درجة اللون الأحمر التي تناسبكِ، فإذا كانت تليق عليكِ ألوان الأسود والأزرق الداكن سوف تناسبكِ تدرجات الأحمر البارد والأحمر الحقيقي أما إذا كانت تناسبكِ درجات البرتقالي أكثر من الأسود والأزرق فإن اللون الأحمر الدافئ هو الأفضل لكِ.

-الأصفر:

يشير اللون الأصفر إلى الحكمة، والمغامرة، وتحقيق الذات. وهو أكثر الألوان التي تناسب الأشخاص ذات الطبع العملي، الإيجابي، والذي يتمتع بدقة ووضوح في التفكير. رأينا اللون الأصفر يلوّن كامل الإطلالة في مجموعات Givenchy وAlexis Mabille. وهو يضفي لمسات من الإشراق على الإطلالة ويناسب البشرات السمراء والزيتونية الداكنة.

-الأبيض:

يُمثّل الأبيض النقاء، والصفاء، والحيوية، والانطلاق. وهو يدل على البساطة، والتلقائية في التعامل مع الآخرين بالإضافة إلى البراءة والبحث عن الكمال. وقد رصدناه في العديد من عروض الربيع والصيف المقبلين الخاصة بالخياطة الراقية وتحديداً في مجموعة Balmain حيث اتخذ شكل معطف فاخر تمّ ارتدائه فوق سروال من الدنيم. وفي مجموعة Giambattista Valli حيث اتخذ شكل ثوب تزيّنه الكشاكش والعقد.

-البرتقالي:

يدلّ هذا اللون على الشخصيّة الاجتماعية المُحبّة لجذب الانتباه. وهو لون الشباب، والقوة، والشجاعة، والفضول. يُقال أيضاً أن هذا اللون يزيد الثقة بالنفس والشعور بالرضا عن الذات، وقد رصدناه في عروض Georges Chakra وJean-Paul Gaultier فلا تترددوا في اعتماده لإطلالة عصريّة لافتة.

-الوردي:

يرمز الوردي إلى الرقة والروح الطفولية المرحة، كما يوحي بالأنوثة والتشبّث بالحياة ولكنه ابتعد في مجموعات الربيع والصيف المقبلين عن طابعه الرومنسي ليتميّز بلمسات عصريّة برزت جليّة في مجموعات Ralph&Russo وZuhair Murad. يتمتع هذا اللون بجاذبية خاصة وهو يضفي جواً إيجابياً مفعم بالانتعاش والحيوية.