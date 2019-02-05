كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - محافظ أسوان يودع الرئيس الفرنسى الأسبق وحرمه



أعرب الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان عن إمتنانه وتقديره للحضارة المصرية العريقة وإيضاً سعادته بزيارة محافظة أسوان حيث إستمتع وحرمه بسحر المعابد الآثرية والمعالم السياحية والتى تعكس مدى الإعجاز والتقدم الذى وصلوا إليه المصريين القدماء في مجال العمارة والفلك والهندسة والفنون.. جاء ذلك أثناء قيام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتوديع الرئيس الفرنسى الأسبق وحرمه بمطار أسوان الدولى ، حيث قدم محافظ أسوان شكره للرئيس الفرنسى على إختياره لأسوان لقضاء أجازته الخاصة وهو الذى يعكس المكانة السياحية الدولية التى تتمتع بها كمقصد سياحى ومشتى عالمى وواحة للأمن والأمان ، مؤكداً على ترحيب أسوان وجاهزيتها وإستعدادها الدائم لإستقبال زائريها من كبار المسئولين والشخصيات الدولية والعامة وذلك نظراً لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية وأثرية متكاملة يتمثل فى تنوع منتجها السياحى ما بين سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية ورياضية وعلاجية وترفيهيه ، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية ، فضلاً عن حسن الإستقبال والإبتسامة وبشاشة الوجوه التى يمتاز بها أهل أسوان ، ومن جانبها أوضحت سماح رؤوف المرشدة السياحية قامت بشرح وافى باللغة الفرنسية لأقسام ومكونات المعالم السياحية والأثرية التى قام بزيارتها الرئيس الفرنسى الأسبق وحرمه والذى وصل أسوان منذ يومين على متن باخرة سياحية قادمة من محافظة الأقصر حيث قام بزيارة معابد إدفو وكوم أمبو وفيله وأبو سمبل ، بالإضافة إلى المسلة الناقصة والسد العالى والحديقة النباتية وفندق أولد كتراكت .

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