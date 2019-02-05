كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي الأحد.. والسيسى يلقى كلمة مهمة

أكدت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، أن القادة الأفارقة سيستعرضون خلال قمتهم الأحد المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تقريرين عن أنشطة مجلس السلم والأمن في أفريقيا، وتنفيذ خريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي، وتقريرا آخر حول الخطوات العملية نحو مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وذلك في جلستين مغلقتين.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 للقمة الأفريقية والتي تستمر يومين تحت عنوان "عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى من الرئيس الرواندي بول كاجامي، الرئيس الحالي للاتحاد.

وقالت السفيرة إن‎ رؤساء الدول والحكومات الأفريقية سيقدمون ضمن جدول أعمال قمتهم تقارير اللجان التي يقومون بترؤسها، وهي: تقرير الرئيس التشادي إدريس ديبي عن وضع الحكم في أفريقيا، وتقرير الرئيس الكونغولي دينيس ساسو عن ليبيا، وتقرير رئيس الجابون علي بونجو عن المؤتمر الـ24 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ والتحضيرات الأفريقية للمفاوضات العالمية الخاصة بتغيير المناخ عام 2019، وتقرير رئيس السنغال ماكي سال عن التعليم والعلم والابتكار، وتقريره الآخر عن توجيه وكالة الاتحاد للتنمية (نيباد)، وتقرير رئيس سيراليون جوليوس مادا عن إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وأوضحت أن القادة الأفارقة سيستعرضون أيضا تقرير الملك إسواتنيي مسواتي الثالث عن التحالف ضد الملاريا، وتقرير ملك المغرب محمد السادس عن إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة في المغرب، وتقرير رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة عن مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة.

كما يتم استعراض تقرير رئيس كوت دافور الحسن واتار عن أجندة أفريقيا 2063، وتقرير رئيس نيجيريا محمدو بخاري عن السنة الأفريقية لمكافحة الفساد، وتقرير رئيس رواندا بول كاجامي عن برنامج رصد حالة الإيدز في أفريقيا ونتائج اجتماع رفيع المستوى للقادة حول تمويل صندوق الصحة الأفريقي، وتقرير رئيس توجو فوري إيسوز عن السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، وتقرير رئيس أوغندا يورى موسيفيني عن التكامل السياسي للقارة الأفريقيةوتقرير رئيس زامبيا إدجار لونجو عن مكافحة زواج الفتيات في سن مبكر.

وأشارت السفيرة إلى أن قادة القمة الأفريقية سيبحثون ويعتمدون مشروعات ومعاهدات واتفاقات قانونية، وهي مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، ومشروع النظام الأساسي للجنة الأفريقية للسينما والوسائل السمعية والبصرية، ومشروع النظام الأساسي لمركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا، ومشروع تعديل المادة 35 من ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، ومشروع سياسية الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية.

ونوهت بأن القادة الأفارقة سيقومون بتعيين 7 أعضاء جدد في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، و5 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة لتعيينات أخرى.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسى كلمة مهمة أمام القمة، والتى سيتحدث خلال جلستها الافتتاحية كذلك الرئيس الرواندي بول كيجامي، كما يلقى موسي فقيه، رئيس المفوضية للاتحاد، كلمة حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقى، فيما سيتم انتخاب مكتب مؤتمر الاتحاد لسنة 2019، فضلا عن انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقى لسنة 2020 بعد انتهاء فترة رئاسة مصر.