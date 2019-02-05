كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - سحر شعبات تتابع أعمال مشروع تطوير خط ترام "رأس التين"



تابعت إدارة الطرق بحي الجمرك بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، أعمال مشروع تطوير خط ترام "رأس التين" بنطاق الحي. وجرى وضع الصب الخرساني بخط الترام استعدادًا لتركيب البلاط، كما تم إحلال وتجديد قضبان الترام، وذلك بمتابعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي.

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