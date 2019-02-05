كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - محافظ بني سويف : نولي اهتماما لملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما بالغا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "أتابع بشكل يومي نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ في كل الطلبات"، مشيراً إلى أن توجيهاته للجان الفنية المختصة كانت بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، حتى الانتهاء من إصدار عقود التقنين.

وترأس محافظ بني سويف لاجتماع اللجنة العليا للبت بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد عادل رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، ومسؤولي الزراعة والمساحة والري والأملاك والاستثمار وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية السبع، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وضمت اللجان مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير، حيث تم البت في عدد من الطلبات وتم إرجاء أو رفض البعض الآخر والتي تتطلب الدراسة أو التي لا تنطبق عليها الاشتراطات القانونية للتقنين.