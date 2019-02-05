كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - مصر تشارك فى مهرجان قرطاج بمسرحية واحدة حلوة



اختارت إدارة المهرجان الدولي للمنودراما بقرطاج 19 عرضا للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة الثانية من عمر المهرجان وتشارك مصر بمسرحية " واحدة حلوة"، بطولة مروة عيد وإخراج أكرم مصطفى وإنتاج مسرح الطليعة . وتدور أحداث مسرحية واحدة حلوة حول "امرأة وحيدة " لداريوفو وفراكارما، ويناقش الأحداث والمشكلات التى تواجهها أي امرأة في مجتمعنا . "واحدة حلوة" بطولة مروة عيد، تأليف موسيقي محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تشارك فى مهرجان قرطاج بمسرحية واحدة حلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.