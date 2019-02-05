كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - البانجو لما يشتغل .. موقع سنغالي ينشر صورة للقذافي زاعما انه حي

ذكر موقع إخباري سنغالي أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011، شوهد حيا قبل أيام في التشاد وهو يصلّي. لكن الموقع في الحقيقة لم يفعل شيئا سوى أنه نسخ مقالا من موقع آخر ساخر، وأضاف اليه صورة تعود الى عام 1991 لتعزيز مزاعمه.

وقال موقع “أفريسيري” السنغالي: “نظنّ أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موته. لعلّها كانت معلومة كاذبة لتدمير البلد”. وأضاف: “أكّد مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة الينا، أنه شاهد القذافي وهو يصلّي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من مئة”.

وأرفق الموقع بهذا المقال صورة قال إنها ملتقطة حديثا في قرية في التشاد.

لكن بحثاً سريعاً على الإنترنت يظهر أن الموقع نسخ هذا المقال من موقع “24 جور” الساخر الذي يوضح في “شروط الاستخدام” أن “الشخصيات الواردة في المقالات، حتى تلك التي تستند إلى شخصيات حقيقية، هي وهمية”.