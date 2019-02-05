كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - علي خطي رانيا يوسف.. منى زكي بفستان شفاف بدون بطانة - صور

مني ذكي

لفتت النجمة منى زكي الانظار خلال مشاركتها في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة "صوتنا" في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

واختارت الممثلة المصرية فستاناً أنيقاً باللون الأسود طويل ومنفوش من الأسفل مع حزام أسود يبرز الخصر وهو مكشوف الكتفين والذراعين من توقيع علامة "أوسكار دي لارنتا"، ولفتت انتباه الجمهور بالبطانة البيج الطويلة، التي تم تجهيزها بما يليق بالفستان ومن دون أن يؤثر على شكله الأنيق.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية راقية، حيث ظهرت مرتدية ساعة وأقراط متدلية مع خاتم من بولغاري.

ومن الناحية الجمالية، فضلت منى رفع شعرها القصير، وطبقت مكياجاً هادئاً أبرز جمال عيونها من خلال الايلاينر الممدود بشكل رفيع مع أحمر شفاه نيود.