كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - أبو ريدة يعقد اجتماعًا مع "كاف" لمناقشة استعدادات كأس أمم إفريقيا

أبو ريدة

يعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء غد الأربعاء، جلسة مع مسؤولي الكاف بالقاهرة.

وعلم "بطولات" أن أبو ريدة سيناقش مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي بعض الأمور الخاصة بكأس أمم إفريقيا مثل حالة الملاعب وموعد جاهزيتها للبطولة، وايضًا بعض الملفات التنظيمية والأمنية الخاصة باستقبال المنتخبات.

وكان وفد من الاتحاد الإفريقي، حضر إلي القاهرة لمعاينة أخر التطورات استعداداً للبطولة الإفريقية طالع التفاصيل من هنا.

جدير بالذكر أن مصر فازت بشرف تنظيم البطولة الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه وذلك على حساب جنوب إفريقيا، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها.

ومن المقرر انطلاق البطولة الإفريقية 21 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.