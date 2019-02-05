كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - طريقة عمل كشرى دايت بخطوات الشيف سالى فؤاد



يمثل الكشرى أحد الوجبات الشعبية السريعة، ونظرا لإقبال الكثيرين عليه نقدم طريقة عمل كشرى دايت بخطوات الشيف سالى فؤاد، مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة. المقادير: 2 كوب عدس بجبة منقوع نصف كوب أرز بصلة 2 كوب حمص مسلوق ماء مغلي بصل محمص في زيت قليل زيت الصلصة ملعقة كبيرة ثوم مفروم بصلة مفرومة 2 ملعقة كبيرة خل عصير ليمون 2 كوب عصير طماطم طازج نصف كوب صلصة طماطم ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة ملعقة صغيرة كمون ملعقة صغيرة كزبرة ملح فلفل اسود الدقة 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ربع كوب خل عصير ليمون كوب ماء ملعقة صغيرة كمون ملعقة صغيرة شطة طريقة التحضير: * يوضع العدس على النار مع الماء ويترك ليغلي و يشوح الارز ثم يضاف للعدس * تحمر بصلة في ملعقة زيت وتضاف لخليط الارز والعدس * يضاف مقدار الماء والملح ويترك ليغلي ويتشرب الارز كل الماء وينضج تماما * يوضع الارز مع العدس في طبق التقديم ثم يضاف الصلصة والحمص والبصل المحمص * يقدم الكشري مع الصلصة والدقة طريقة تحضير الصلصة: * يشوح الثوم والبصل في ملعقة زيت ثم تضاف صلصة الطماطم * يضاف عصير الطماطم ثم الملح والفلفل والشطة والكزبرة والكمون * يضاف الخل أوعصير الليمون حسب الرغبة وتترك لتغلي طريقة تحضير الدقة: * يشوح الثوم في ملعقة زيت على النار ونضيف عليها كمون وشطة * يضاف الماء ثم يضاف الخل وتتركها لمدة ساعتين قبل التقديم

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