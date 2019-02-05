كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - وبدأ موسم"ضرب الاسافين" بمناسبة تعديل الدستور.. اوعى تصدق

بمجرد اعلان مجلس النواب عن تعديل بعض مواد الدستور ، حتى انفجرت ماسورة " الأسافين" من كل جانب . وكأنه سباق من حزب أعداء الوطن ، لتشويه هذا الانجاز الكبير .

موسم ضرب الأسافين بدأ بحصانة شيخ الازهر، وقالوا وقد رد مجلس النواب فورا على هذا الاسفين مؤكدا انه لا مساس بنص المادة (7 ) من الدستور والتي تحصن منصب شيخ الأزهر من العزل.

انتظروا أسافين اخرى في الطريق .. لكن أوعي تصدقها .

وتواصل اللجنة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء مناقشة التعديلات، التي سيترتب عليها –حال إقرارها- تمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي من الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين وحتى عام 2034.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، أمس، إنه سيعقد "جلسات مع نواب جميع المحافظات؛ لاستيضاح كل ما يدور في ذهنهم بشأن تعديلات الدستور المقدمة للبرلمان لمناقشتها"، وأضاف أنها ستكون "مناقشات علمية وهادئة بهدف التوضيح والاستماع إلى الجميع".

وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن "المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة"، واعتبر أن "هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر".

وتتضمن مقترحات التعديل تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، ومنح الرئيس سلطة اختيار الأول من بين أقدم 5 نواب بالمحكمة، وتعيين الثاني وحذف شرط ترشيح مجلس القضاء الأعلى القائم في الدستور الحالي.