كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - الأسبوع المقبل.. عبد العال يغادر إلى قبرص على رأس وفد برلمانى

يغادر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى، الأسبوع المقبل، إلى قبرص للمشاركة فى قمة ثلاثية لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، فضلاً عن اجتماعات رؤساء برلمانات الإتحاد من أجل المتوسط بالبرلمان الأوروبى.

بدوره، قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللقاءات ستشهد سبل التعاون التشريعى المشترك، وعرض خطوات مصر نحو الإصلاح الاقتصادى، ودور البرلمان المصرى فى هذا الإصلاح.