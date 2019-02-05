كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - إليكِ طريقة تحضير صدور الدجاج المشوية

جددي في طريقة تحضير طبق الدجاج لأسرتك، إليكِ طريقة تحضير صدور الدجاج المشوية بمذاق وطعم لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحي، وبطريقة سهلة لذيذة:

المقادير:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة زيت

4/1 ملعقة ملح

350 جرام صدور دجاج مكعبات

2 وحدة من الطماطم

2 وحدة من الفلفل الأصفر

4/1 ملعقة فلفل

2 وحدة من الفلفل الأخضر حلو

طريقة التحضير:

- تبلي الدجاج بالملح والفلفل وتقلب جيدًا وأضيفي الصلصة وعصير الليمون والزيت والزنجبيل والمستردة وتخلط المكونات جيدًا مرة أخرى واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة 3 ساعات على الأقل في الثلاجة حتى تتشرب مكعبات الدجاج التتبيلة.

- ضعي مكعبات الدجاج في الأسياخ الخشبية مع قطع الطماطم والفلفل بالتساوي، ثم تشوى مكعبات صدور الدجاج على الفحم وتقدم ساخنة.