كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - صغار أكاديمية جيمز العالمية بدبي يتوجون بلقب مسابقة الفورمولا1

صغار أكاديمية جيمز العالمية

شهدت حلبة مرسى ياس يومًا حماسيًا حافلًا بسباقات السيارات المصغرة ضمن منافسات النهائيات الوطنية لمسابقة الفورمولا 1 في المدارس 2019، والتي شهد مشاركة طلاب مدارس من الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وانطلقت المسابقات بالتزامن مع الإعلان عن شهر الإمارات للابتكار (#الإمارات_تبتكر)، وشهد خلالها مركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس حضور 19 فريقًا يضم كل منها طلابًا في المرحلة الثانوية ضمن 14 مدرسة، ليتنافسوا على الفوز بالجوائز ضمن عدة فئات.

وبعد منافسة قوية، منحت لجنة التحكيم لقب الفئة المحترفة، المخصصة للمشاركين الذين نافسوا في مسابقة الفورمولا1 في المدارس سابقًا، لفريق بلو كوميت رايسينغ من مدرسة أكاديمية جيمز العالمية – دبي، فيما فاز فريق دلتا إكس-15 من المدرسة نفسها بلقب فئة المبدئين.

كما أقيمت منافسات منفصلة لطلاب المدارس القادمين من الكويت، شهد منافسة ثلاثة فرق، فاز فيها فريق ليفيثيان من المدرسة البريطانية بالكويت، وشارك الطلاب القادمين من الكويت في المنافسات بالتوازي إلى جانب زملائهم في الإمارات لتحديد الفريق الذي يمثل الكويت في النهائيات العالمية لمسابقة الفورمولا1® في المدارس.

وكانت حلبة مرسى ياس قد أطلقت برنامجًا تعليميًا تفاعليًا ضمن برنامج ياس في المدارس يتضمن العديد من المسابقات التعليمية مثل فورمولا إثارة وتحدي لاند روفر 4X4 والفورمولا في المدارس، بهدف توفير تجربة تعليمية ضمن أجواء تعليمية ممتعة، تقدم معارف العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا بأسلوب تعليمي يحقق متطلبات القرن 21.

ويفرض هذه التحدي على الفرق المكونة من الطلاب والطالبات اختبار مهاراتهم في الهندسة والتكنولوجيا والأعمال لتصميم واختبار سيارة سباق مصغرة وتطوير خطة تسويقية للفريق بهدف تأمين الرعاة.

وتقيم لجنة التحكيم أداء الفرق بناءً على عدة عوامل لا تقتصر على نتيجة السباق وأداء السيارة فيه، بل تتضمن عوامل تحديد الفريق الفائز كلًا من الزي الرسمي للفريق والتصميم المتكامل والعرض الشفهي ومهارات تقديم العروض وأسلوب العرض للمرآب ومنطقة الصيانة.

وبهذه المناسبة، علق بول براي، مسؤول برنامج الفورمولا1 في المدارس في حلبة مرسى ياس: "نسعى عن طريق برنامج ياس في المدارس إلى تنمية مهارات ومعارف الطلاب في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا لتلبية متطلبات القرن 21، لنساهم في لتضع دولة الإمارات في المقدمة عالميا في مجالات التعليم والتطوير، وتعد مسابقة الفورمولا1® في المدارس نموذجًا مثاليًا لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف: "نشهد حضورًا متزايدًا في مسابقة الفورمولا1® في المدارس عامًا بعد عامٍ منذ انطلاقها للمرة الأولى في 2010، وحتى الآن لا يزال الطلاب المشاركون يقدمون مستويات مذهلة من الابتكار والابداع. تتمتع مسابقة الفورمولا1® في المدارس بتاريخ متميز، ومن المؤكد أن تواصل هذه المسابقة الحماسية تغذية مخيلة الطلاب الصغار في الإمارات".

واختتم: "نتمنى لفريقي بلو كوميت ودلتا إكس-15 التوفيق إذ يستعدان لتمثيل الإمارات في النهائيات العالمية لمسابقة الفورمولا1® في المدارس في وقت لاحق من هذا العام.