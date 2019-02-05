كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:59 مساءً - الدولار يتراجع من جديد - تعرف على سعره في 4 بنوك

شهدت حركة تداول الدولار بالبنوك في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، تحسنا للجنيه حيث تراجع الدولار ببنك مصر بمقدار قرشين مسجلًا نحو 17.58 جنيها للشراء و17.68 جنيهًا للبيع مقابل 17.6 جنيهًا للشراء و17.7 جنيهًا للبيع في التعاملات الصباحية.

وانخفض الدولار بالبنك العربى الافريقى الدولى بمقدار 5 قروش ليسجل نحو 17.55 جنيهًا للشراء و17.65 جنيهًا للبيع بمقابل 17.6 جنيهًا للشراء و17.7 جنيهًا للبيع بالتعاملات الصباحية.

وخسر الدولار نحو 4 قروش بالبنك التجارى الدولى ليسجل نحو 17.58 جنيها للشراء و17.68 جنيهًا للبيع، مقابل 17.62 جنيهًا للشراء و17.72 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك الإسكندرية نحو 17.6 جنيهًا للشراء و17.7 جنيهًا للبيع، وتراجع الدولار بالبنك الأهلي المصرى بمقدار 5 قروش ليسجل نحو 17.55 جنيهًا للشراء و17.65 جنيهًا للبيع بمقابل 17.6 جنيهًا للشراء و17.7 جنيهًا للبيع.